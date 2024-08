L’Australie a approuvé mercredi les plans d’une gigantesque ferme solaire dans le nord du pays, un projet qu’elle a qualifié de « plus grande zone solaire du monde ».

La ministre australienne de l’Environnement, Tanya Plibersek, a expliqué que cette vaste ferme solaire produirait suffisamment d’énergie pour alimenter trois millions de foyers et comprendrait des panneaux, des batteries et, à terme, un câble reliant l’Australie à Singapour.

« Il s’agira de la plus grande zone solaire du monde, ce qui fera de l’Australie le leader mondial de l’énergie verte », a affirmé Mme Plibersek.

Cette ferme solaire devrait fournir quatre gigawatts d’énergie par heure pour l’usage national. Deux autres gigawatts seront envoyés vers Singapour, couvrant 15% des besoins de la cité-Etat.

Les batteries pourraient stocker en outre jusqu’à 40 gigawatts.

Connu sous le nom de SunCable, ce projet, sur 12.000 hectares, est situé dans le Territoire du Nord, baigné de soleil. Chiffré à 21 milliards d’euros, il est soutenu par le milliardaire de la technologie et militant écologiste Mike Cannon-Brookes.

Cette centrale solaire doit commencer à produire de l’énergie en 2030.

Le feu vert du gouvernement australien constitue « un moment important dans l’évolution du projet », a déclaré le directeur général de SunCable Australie, Cameron Garnsworthy.

Mais celui-ci doit encore franchir plusieurs étapes avant de voir le jour. Il devra être approuvé par une série d’acteurs, tels l’autorité du marché de régulation de l’énergie de Singapour, le gouvernement indonésien et des communautés autochtones d’Australie.

We have approved Australia’s biggest renewable energy project ever!

Click here for more information 👉 https://t.co/uxCrRnVPGI

— Tanya Plibersek (@tanya_plibersek) August 21, 2024