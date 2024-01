La sélection nationale du Maroc se rendra dimanche prochain à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, en vue de poursuivre la préparation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 2023 (13 janvier-11 février 2024).

Selon la Fédération royale marocaine de football, en prévision de cette 34ème édition de la CAN, « les Lions de l’Atlas disputeront finalement un match de préparation face à la sélection sierra léonaise le 11 janvier, en remplacement du match face à la Gambie programmé initialement le 7 janvier ».

المنتخب الوطني يتوجه يوم الأحد المقبل إلى كوت ديفوار

Our National Team is heading to Cote d’Ivoire next Sunday#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/9PZm4gPQ3c

