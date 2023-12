Ce jeudi, Walid Regragui a tenu une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football. Le sélectionneur a annoncé un ultime match amical qui opposera le Maroc à la Gambie.

Après avoir dévoilé sa liste des Lions de l’Atlas convoqués, Walid Regragui a également annoncé un match amical prévu juste avant le début de la CAN 2024. Ainsi, la sélection nationale devra faire face à la Gambie le 7 janvier prochain à Rabat.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs

