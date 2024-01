Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Azzedine Ounahi est revenu sur plusieurs points de sa carrière ainsi que la CAN qui débutera dans quelques jours seulement. Pour l’international marocain, la sélection nationale est devenue l’équipe à battre!

La Coupe d’Afrique des Nations débute dans 11 jours seulement. Siégeant dans le groupe F, la sélection nationale devra faire face à la RD Congo, la Tanzanie et la Zambie. Dans ce sens, les Lions de l’Atlas ont commencé à rejoindre le Complexe Mohammed VI de football en vu des préparations avant de s’envoler en Côte d’Ivoire.

صور وصول لاعبي منتخبنا الوطني لمركب محمد السادس لكرة القدم Arrival of #AtlasLions captured in pictures 📷#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/Gu2mrqzbB0 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 2, 2024

Auteur d’un début de saison mitigé avec l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi est revenu dans une interview sur ses débuts avec le club Phocéen mais il a surtout parlé de la CAN, des chances du Maroc et du coach national, Walid Regragui.

Avant de débuter la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, Azzedine Ounahi revient sur son début de saison en demi-teinte et détaille les forces de la sélection marocaine.https://t.co/zGEuWxMczK — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2024

Pour Ounahi, les matchs faciles n’existent pas en Afrique, “que ce soit à la CAN ou en qualifications”. Le milieu de terrain a ensuite mis la lumière sur les différents facteurs qui influencent le cours des matchs à l’image du climat tropical ou encore l’état des pelouses. Toutefois, il affirme que le Maroc est bel et bien “l’équipe à battre” sur le continent.

“En match amical ou en compétition, tout le monde veut nous battre. C’est ce qui va nous pousser à être à 100% et concentrés à chaque match”, explique-t-il. Et comme le veut la coutume depuis que Walid Regragui est à la tête de la sélection, Ounahi et ses coéquipiers ne comptent sous-estimer aucune équipe nationale.

L’ancien angevin a ensuite déclaré que le secret pour réaliser une compétition remarquable n’est autre que le fait “de rester concentrer à 100%” tout au long de la période. À ce sujet, il a loué le rôle du sélectionneur national qui a selon lui “changé beaucoup de choses”. En faisant référence au parcours des Lions de l’Atlas, Ounahi averti quant aux blessures qui pourraient mettre un terme à l’aventure lors de cette CAN.

We all know who Azzedine Ounahi is now 😉🇲🇦 pic.twitter.com/RNTXXpqyyq — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 30, 2023

Concernant Regragui, le joueur raconte que c’est d’abord un grand frère pour tout l’effectif. “C’est quelqu’un qui a porté le maillot de l’équipe nationale, c’est un Marocain. Il a été à notre place un jour, il sait très bien ce qui est bien ou pas bien pour le groupe… Il sait très bien ce qu’il se passe en dehors du terrain aussi. Il a changé beaucoup de choses dans le groupe et en équipe nationale. C’est quelqu’un qui gère les joueurs chacun avec leur mentalité”, indique Ounahi.

Lions de l’Atlas: Azzedine Ounahi sèchement critqué par RMC

S’agissant de l’engouement des Marocains autour de cette compétition continentale, le milieu de terrain de l’OM a affirmé qu’il suit un peu ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux. “On voit que tout le peuple marocain attend cette CAN avec impatience. C’est une CAN un peu particulière, car l’édition 2025 sera au Maroc. Donc si on arrive à faire un gros coup en Côte d’Ivoire, ça sera un avantage pour nous en 2025”, assure l’international marocain.