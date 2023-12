C’est aujourd’hui que Walid Regragui a dévoilé sa liste pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Le coach national a fait confiance à la jeunesse en convoquant six joueurs de la sélection U23.

A deux semaines seulement du début de la Coupe d’Afrique des Nations, Walid Regragui a révélé les noms des 27 joueurs convoqués lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football. La grande surprise de cette année? Une présence importante accordée aux Lionceaux de l’Atlas U23.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

Regragui a fait appel à six joueurs de moins de 23 ans pour faire partie du voyage en Côte d’Ivoire. Il s’agit de Chadi Riad, Bilal El Khannous, Oussama El Azzouzi, Abde Ezzalzouli, Amir Richardson et Ismaël Saibari. Le coach des Lions de l’Atlas compte bel et bien s’appuyer sur les jeunes talents marocains.

Mais ce n’est pas la première fois que ces Lionceaux se voient convoqués en équipe première, sous la houlette de Regragui. Pour Chadi Riad, il s’agit d’une suite logique. Le défenseur réalise un excellent début de saison avec son club, le Real Betis. Il devra donc renfoncer la charnière centrale où évoluent Romain Saïs et Nayef Aguerd.

Chadi Riad vs Real Madrid 🔥 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗗𝗜 🇲🇦💎pic.twitter.com/v5ZsCak3cF — AkramPRO (@XtraFRMF) December 28, 2023

Bilal El Khannous, lui, est un habitué des listes de Regragui. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain du Racing Genk avait même participé au dernier Mondial avec les Lions de l’Atlas. Auteur d’un excellent début de saison en Belgique, plusieurs clubs européens le pistent. Les qualités d’El Khannous seront un atout pour le Maroc.

Bilal El Khannouss vs Antwerp 🌟 pic.twitter.com/fi1pmZTOAK — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) December 26, 2023

Oussama El Azzouzi pourrait, pour sa part, être la pièce maîtresse du Onze de Regragui en cas d’indisponibilité de Sofyan Amrabat. À l’image de ses coéquipers, le milieu défensif de Bologne FC brille en Série A. De retour de blessure, le jeune marocain a été cruciale pour la victoire de son club contre l’Inter Milan.

Abde Ezzalzouli n’est plus à présenter. Alors qu’il avait manqué la dernière CAN sous la houlette de Vahid Halilhodzic, Abde sera bel et bien présent avec les Lions de l’Atlas cette édition. Au vu de l’état de santé de Sofiane Boufal, qui revient d’une blessure qui lui a coûté plusieurs mois d’indisponibilité, l’ailier du Real Betis pourrait se retrouver dans le onze de départ dès le premier match.

🇲🇦 Abde Ezzalzouli – Morocco vs Egypt – U23 AFCON Final pic.twitter.com/tShJM3AGFm — ⚽️ (@BarcelonaComps) July 9, 2023

S’agissant d’Amir Richardson, il pourrait briser les espoirs de plusieurs équipes. Du haut de ses 1,97 m, Richardson pourrait être très efficace sur les coups de pied arrêtés l’image de Youssef En-Nesyri.

Ismael Saibari mérite aussi sa place au sein du onze type de Regragui. Avec le PSV Eindhooven, l’international marocain brille de mille feux. Milieu de terrain très technique, Saibari ne trouve aucune difficulté pour éliminer son adversaire et démarrer en chevauchée en direction des cages. Récemment, il a été sacré meilleur joueur en Ligue des champions face à Arsenal. D’ailleurs, les supporters attendent beaucoup de lui.

J’ai hâte de voir Ismael Saibari titulaire à la CAN, inshallah 𝐔𝐧𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞 🤯🇲🇦pic.twitter.com/TqHaa31i98 — AkramPRO (@XtraFRMF) December 27, 2023

Il y a moins d’un an, Saibari, Richardson, El Azzouzi, El Khannouss et Riad ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans. Sous la houlette d’Issame Charaï, ces Lionceaux ont réalisé une compétition remarquable en battant l’Egypte (2-1) en finale. Ces joueurs ont affronté les meilleures équipes africaines entre juin et juillet 2023.

Aussi, leur convocation peut également envoyer un puissant message aux jeunes joueurs d’origine marocaine qui hésitent encore à porter les couleurs du Maroc. Cela démontre aussi qu’il existe effectivement un projet derrière l’Equipe Nationale. Car ceci reflète la politique menée par la Fédération royale marocaine de football. Finalement, c’est une histoire de continuité qui pourrait jouer en faveur de l’équipe du Maroc à long terme.

Les Lions de l’Atlas joueront en amical face aux Scorpions gambiens. Le match aura lieu à Rabat le 7 janvier prochain. Cette rencontre sera l’occasion parfaite pour Walid Regragui de “tester” son schéma de jeu et ses joueurs à quelques jours seulement du lancement de la CAN.