Le chef présumé de l’un des principaux gangs de narcotrafiquants de Marseille, arrêté en mars au Maroc, a accepté mardi son extradition vers la France.

Félix Bingui a été entendu lors d’une audience à la Cour de cassation de Rabat dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue et blanchiment, a indiqué son avocat, Philippe Ohayon.

« L’intéressé a accepté son extradition pour les faits de trafic de drogue et entend revenir en France le plus rapidement possible pour se défendre », a déclaré Me Ohayon à l’AFP.

La procédure devrait être validée « la semaine prochaine » par la Cour de cassation et l’extradition pourrait prendre plusieurs mois, a-t-il ajouté.

Accusé d’être à l’origine d’une sanglante guerre du narcotrafic dans la deuxième ville de France, Félix Bingui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt d’un juge d’instruction marseillais pour « importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs (…) blanchiment et non justification de ressources ».

Après son arrestation le 8 mars à Casablanca, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, avait salué « un grand coup porté au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines ».

Bingui, qui a fait toute sa « carrière » dans le trafic à Marseille, effectuait régulièrement des allers-retours au Maroc jusqu’au déclenchement, en février 2023, d’une « guerre » avec le gang rival de la « DZ Mafia« , moment à partir duquel il n’avait plus quitté ce pays du Maghreb.

Une guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal – jusqu’à 80.000 euros de chiffre d’affaires quotidien à certains endroits – entre le clan « Yoda » de Felix Bingui et le groupe « DZ Mafia » a ensanglanté la ville de Marseille, notamment l’an dernier.

L’année 2023 fut, en effet, la plus meurtrière à Marseille avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées, dans des violences liées au trafic de drogue.