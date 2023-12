Le sélectionneur national, Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des 27 joueurs convoqués pour participer la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier.

Tout le monde l’attendait, la liste est tombée. C’est lors d’une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de Maâmora que le sélectionneur national, Walid Regragui a révélé les noms des Lions de l’Atlas convoqués pour la CAN 2024.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations débutera le samedi 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. La sélection marocaine ne fera son entrée en compétition que le mercredi 17 janvier à 18h (marocaine) face à la Tanzanie.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023