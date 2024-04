« La confiance. C’est exactement ce que le groupe Attijariwafa bank ne cesse de promouvoir et construire, où qu’il se trouve, déterminé plus que jamais à servir une Afrique qui avance. » a souligné à cette occasion M. Ismaïl Douiri, DG du groupe Attijariwafa bank. © DR.

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, la Société Ivoirienne de Banque et Attijariwafa bank Égypte, en partenariat avec le Service Commercial Égyptien relevant du Ministère du Commerce et de l’Industrie de l’Égypte, ont organisé une mission multisectorielle Côte d’Ivoire – Égypte au Radisson Blu, à Abidjan, les lundi 29 et mardi 30 avril 2024, sur le thème « Égypte – Côte d’Ivoire Business Bridge ».

Présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République de Côte d’Ivoire, Souleymane Diarrassouba, cette mission avait pour objectif de faciliter les relations commerciales entre les clients d’Attijariwafa bank Égypte et ceux de la Société Ivoirienne de Banque, avec le partenariat du ministère du Commerce et de l’industrie et le soutien du vice-ministre du Commerce et de l’Industrie de la République Arabe d’Égypte, Président du Service Commercial Égyptien, Yahia Elwathik Bellah, présent lors de l’événement aux côtés d’une trentaine d’investisseurs venus d’Égypte.

Elle comprenait un panel d’éminentes personnalités, des sessions de networking BtoB rassemblant plus de 80 chefs d’entreprise de la Côte d’Ivoire et de l’Égypte, ainsi que des visites terrain, dont celles des infrastructures du Port Autonome d’Abidjan.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur général de la Société Ivoirienne de Banque, Mohamed EL Ghazi, a évoqué l’importance de tisser de nouveaux liens économiques entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte, deux nations unies par une riche histoire de partenariat.

Pour lui, cette mission multisectorielle, telle une passerelle reliant les différentes ambitions, s’érige en symbole pour renforcer les partenariats commerciaux. Il a également insisté sur le potentiel immense et les nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays, invitant les différents acteurs à conjuguer leur savoir-faire et leur expertise pour matérialiser des échanges BtoB fructueux.

Le Directeur général d’Attijariwafa bank Égypte, Mouawia Essekelli, a mis en lumière l’importance capitale du partenariat entre Attijariwafa bank Egypt, le Service Commercial Égyptien (SCE) et le Club Afrique Développement.

Ce partenariat stratégique vise à stimuler les échanges bilatéraux entre les opérateurs économiques égyptiens et leurs homologues dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank, favorisant ainsi l’intégration régionale et la croissance économique mutuelle, a-t-il déclaré. Il a réitéré l’engagement d’Attijariwafa bank Égypte à accompagner ses clients dans leur développement et à contribuer à la prospérité des économies africaines.

De son côté, la Directrice du Club Afrique Développement, Mouna Kadiri, a rappelé que cette mission avait pour objectif de permettre aux entreprises ivoiriennes et égyptiennes de se rencontrer, d’échanger et de nouer des relations d’affaires. Elle a également souligné l’importance de l’information et de la mise en relation pour favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Directeur général du groupe Attijariwafa bank, Ismaïl Douiri, a exprimé sa joie de pouvoir permettre aux clients des deux filiales du groupe, en phase avec les ambitions du Club Afrique Développement, de se rencontrer et de faire des affaires ensemble. Il a également réitéré l’engagement du groupe Attijariwafa bank à soutenir le développement des économies africaines et à promouvoir les échanges commerciaux entre les pays du Continent.

Le vice-ministre du Commerce et de l’industrie de la République Arabe d’Égypte, Président du Service Commercial Égyptien, Yahia Elwathek Bellah, a pour sa part salué l’initiative du Club Afrique Développement et des banques partenaires pour l’organisation de cette mission multisectorielle. Il a également réaffirmé la volonté de l’Égypte de renforcer ses relations économiques avec la Côte d’Ivoire et de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays.

Pour clore la série des allocutions, Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce et de l’Industrie de la Côte d’Ivoire, a félicité les organisateurs de cette mission multisectorielle. Il a également encouragé les entreprises ivoiriennes et égyptiennes à saisir les opportunités de coopération qui s’offrent à elles. Il a également réitéré l’engagement du gouvernement ivoirien à créer un environnement favorable au développement des entreprises et à la promotion des investissements.

Les panels qui se sont tenus ensuite, ont vu la participation d’éminents acteurs de la scène économique en Côte d’Ivoire, à savoir : la Directrice Générale du CEPICI, Solange Amichia, le Directeur Général de Attijari West Africa, Daouda Coulibaly, Directeur du Service Commercial en Égypte, Yahya Al Wathik Bellah, le Directeur Général de Opes Holding et Président de la Chambre Nationale des Promoteurs et Constructeurs Agréés, Siriki SANGARE, le Directeur Général du Groupe Kaydan, Stéphane AFFRO, et le Président Directeur Général de AITEK Group, Reda Ben Geloune.

Cette mission multisectorielle organisée dans le cadre du Club Afrique Développement a permis de concrétiser 240 rencontres B2B en faveur d’une centaine d’entreprises Égyptiennes et Ivoiriennes.