Le refus d’Ansu Fati de quitter le FC Barcelonne pourrait accélérer le départ de l’ailier marocain Abdessamad Ez-zalzouli vers le Bayer Leverkusen, rapporte le site catalan Sport.

Après avoir été tout près de signer au Real Betis –un près-accord avait été annoncé entre le club sevillan et le Lion de l’Atlas–, Abde Ezzalzouli semble près d’un départ vers la Bundesliga malgré le fait que le Barça soit content de lui.

Alors qu’il préférerait un transfert pour Ansu Fati, le Barça pourrait laisser partir Ez Abde, qui a déjà des offres sur la table.

«Le Bayer Leverkusen est le plus offrant pour l’attaquant blaugrana et pourrait faire une offre d’environ 20 millions d’euros plus les objectifs si le Barça parvient à le faire partir », écrit Sport ce mardi 22 août.

Abde est arrivé à la pré-saison dans le but de convaincre Xavi de rester.

Mais, il a vite su que Xavi Hernández ne le maintient pas par pur plaisir, mais parce qu’il n’a pas vraiment l’embarras du choix. Il n’oublie pas que l’arrivée de l’entraîneur Blaugrana l’a amené à redescendre dans l’équipe réserve et que cet été, il a été contraint de partir en prêt à Osasuna sans pouvoir pratiquement prouver sa valeur.

Il était clair que le buteur de la dernière CAN U23 allait vivre une période difficile, surtout après certaines déclarations de Xavi sur son irrégularité, mais l’immense qualité du Marocain a finalement fait pencher la balance.

🌟 Ez Abde is the top scorer (3) and the top assister (3) in the AFCON U23 competition with Morocco U23 as they win the final 2-1. Abde assisted the winning goal. pic.twitter.com/uwjUa8cXMI — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 8, 2023

D’un point de vue sportif, il ne fait plus aucun doute qu’il est un joueur valable pour l’équipe et qu’il ferait partie des rotations, mais les besoins économiques du club se resserrent et il pourrait partir.

Lire aussi: Vidéos. Trophée Joan Gamper: le Barça renverse Tottenham, Ezzalzouli buteur

L’entourage d’Abde n’a pas été très actif quant aux intentions de l’ailier de rester au Barça. Ils suscitent de l’intérêt et n’ont fait que progresser auprès du Betis, un club prêt à faire un effort pour conserver cinquante pour cent de la propriété du joueur pour environ 10 millions d’euros. C’était une option qui n’a pas déplu à Abde, même s’il avait presque décidé de rester chez les Blaugrana, rappelle sport.

Même si Aston Villa, club de la Premier League, a également exprimé son intérêt, mais la présence de Xabi Alonso pèserait en faveur du Bayer Leverkusen.

Ces derniers jours, les choses ont changé. Xavi veut un profil plus offensif et différent de celui de l’équipe et la seule façon de le faire est de lui donner un débouché, poursuit la même source.

L’élu a toujours été Ansu Fati, mais aujourd’hui, le refus du joueur est catégorique. Et maintenant, l’accent est mis sur Abdessamad, car l’opération est beaucoup plus simple qu’un transfert de l’espoir espagnol vers la Premier League.

Le Bayer Leverkusen pourrait monter jusqu’à 20 millions d’euros, mais il n’est pas du tout clair d’introduire une option de rachat. Dans tous les cas, il devrait être très élevé. L’accord est sur la table et une décision sera prise la semaine prochaine.