Plusieurs joueurs de la sélection marocaine U23 de football volent la vedette lors de la CAN de la catégorie qui se tient au Maroc jusqu’au 8 courant et rêvent de décrocher le billet de qualification aux prochains Jeux olympiques (Paris-2024).

Ainsi, Ismail Saibari, Abdessamad Ezzalzouli, Bilal Khanous ou encore Yanis Begraoui portent les espoirs du football marocain en affrontant ce mardi le Mali, en demi-finale.

Le milieu de terrain du PSV Eindhoven, Ismail Saibari, né en 2001, est l’un des artisans du parcours exemplaire de la sélection marocaine qui a signé un carton plein lors de la phase de groupes, en battant, dans l’ordre, la Guinée (2-1), le Ghana (5-1) et le Congo (1-0).

Passé par plusieurs centres de formation belges, Saibari a rejoint le PSV Eindhoven en 2020 et intégré définitivement l’équipe professionnelle en 2022.

Après avoir évolué avec les U20, sous la houlette de l’entraineur Zakaria Aboub, il a été sélectionné avec l’équipe nationale olympique en septembre 2022 par l’entraineur Hicham Dmiai. Présélectionné par Walid Regragui lors des matches de préparation du Mondial Qatar-2022, il n’a pas été retenu dans la liste des 23 ayant disputé le Mondial au Doha.

