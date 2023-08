L’ailier du FC Barcelone, Abde Ezzalzouli, est en passe de rejoindre le Real Betis. Un accord aurait déjà été trouvé entre le club espagnol et le Lion de l’Atlas.

Champion et meilleur buteur de la CAN U23, l’international marocain « souhaite rester en Espagne. Dans ce sens, ces dernières heures, le Real Betis a avancé ses pions dans ce dossier », révèle footmercato, ajoutant que le club « tient déjà un accord avec le joueur ».

🚨EXCL : 🔵🔴🇲🇦 #Liga |

◉ Abde Ez has agreed to join Betis

◉ The Moroccan striker has turned down all offers (including Bayer Leverkusen) to join the Spanish club.

◉ No agreement yet with Barça.

◉ Betis hope to sell Juanmi before making a convincing offer to Barça.

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 30, 2023