Dans moins de 24 heures, l’équipe nationale jouera son deuxième match de cette Coupe d’Afrique des Nations contre la RD Congo. Il s’agira d’une bataille technique et tactique, selon Walid Regragui.

Après avoir bien entamé la CAN 2023, les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer leur deuxième match. Et c’est face aux Léopards de la RD Congo. Les deux équipes se connaissent très bien.

يواجه منتخبنا الوطني منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية غدا لحساب الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 🔜 Next match for our #AtlasLions is tomorrow against the Democratic Republic of Congo 🇨🇩#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hfCETNxTQ6 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 20, 2024

Leur dernière rencontre remonte aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui s’est d’ailleurs soldée par une large victoire du Maroc (4-1). Toutefois, cette dernière “n’a rien à voir avec celle qu’on croisera dimanche. C’est un nouveau challenge pour le Maroc et la RDC”, a lancé le sélectionneur national.

Mais ce qui est sûr, c’est que demain le match ne sera pas du tout facile. Mais Regragui compte, comme à son habitude, respecter son adversaire en proposant le meilleur jeu possible. “On a énormément de respect pour la RDC, c’est un pays de football. Ils ont de grands joueurs, de grands clubs. Il faut toujours craindre les Léopards. La RDC est une des meilleures équipes du groupe. Elle peut être dangereuse si elle a confiance. On sait à qui on aura affaire”, affirme le technicien Marocain.

المنتخب الوطني يواصل استعداداته للقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية Our National Team continues its preparations for the match against Democratic Republic of Congo#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/1RATVCyrSQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 19, 2024

Parallèlement, d’autres facteurs pourraient rendre la tâche plus difficile aux Lions de l’Atlas. Contrairement au premier match qui s’était joué à 17h, cette fois-ci les hommes de Regragui entreront sur la pelouse du Stade Laurent Pokou à 14h. Il fera donc très chaud, pas moins de 32 C° avec taux d’humidité de 74%, “mais ce n’est pas important”, rassure le coach marocain.

Quant à l’état de santé des Lions, Regragui a fait le point. Yahya Attiat Allah sera bel et bien disponible demain face aux Léopards. “Quant à Sofiane Boufal, il était un peu grippé face à la Tanzanie, tandis que Noussair Mazraoui se remet en forme progressivement. Pour le match face à la RD Congo, on décidera au dernier moment du Onze de départ. Le plus essentiel est la qualification”, a-t-il expliqué.

Vidéo. CAN 2023: Mazraoui, polémique, RD Congo…, Regragui fait le point

Actuellement, le Maroc domine le groupe F du haut de ses 3 points suivi par la RD Congo (1 point). Le duel de demain sera donc très important pour les deux équipes pour espérer une qualification au prochain tour de la CAN 2023. Un troisième match attend les Lions de l’Atlas lors de cette phase contre la Zambie (1 point). Celui-ci aura lieu mercredi prochain.