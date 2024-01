Après avoir capitalisé sur l’épopée des Lions de l’Atlas au Mondial qatari pour affirmer sa présence à l’international, le Maroc est en train de réaliser une belle opération de «soft power» en Côte d’Ivoire au point de voir une animatrice défiler avec un caftan sur le plateau de son émission.

Quand le soft power culturel se mêle au soft power sportif. Grâce à sa sélection de football, son patrimoine culturel et ses influenceurs et ses représentations diplomatiques, le Maroc est en train de réaliser une belle opération de soft power culturel en Côte d’Ivoire et dans toute l’Afrique.

Alors que les vidéos des influenceurs marocains qui font découvrir leur culture aux Ivoiriens et à tous les Africains, notamment, avec des amariyas (palanquin en bois qui permet de présenter les mariés à leur invités lors des cérémonies de mariages au Maroc, Ndlr) dans les rues d’Abidjan, sont devenus virales, la présentatrice Eva Amani, a défilé avec un caftan marocain vendredi sur le plateau de son émission «C’est midi».

Cortège d’ivoiriennes 🇨🇮 qui défilent sur des Amarias 🇲🇦 dans les rues d’Abidjan! L’ambiance de cette CAN est LUNAIRE. pic.twitter.com/7VTN686AcR — Carl Johnson (@Crl_Johnson) January 27, 2024

Après la qualification inespérée de la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, Eva Amani a choisi de commencer sa série « en route vers les huitièmes de finale » sur RTI 1 en recevant l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire Abdelmalek Kettani.

J’ai reçu Ezzoubair hilal, influenceur marocain, pour le remercier chaleureusement pour son engagement inestimable dans la promotion de notre Sublime Côte d’Ivoire. 🌍🌟

—————#CAN2023#Siandou_Fofana#tourismeetloisirs#SublimeCôteDivoire pic.twitter.com/nCxq1YYVy3 — Siandou Fofana Officiel (@siandou_fofana) January 27, 2024

Dans une ambiance de fraternité et d’enchantement, la présentatrice a célébré avec ses invités et ses téléspectateurs la qualification des deux nations pour les huitièmes.

J’ai reçu en audience l’influenceur marocain Sabir Chawni. Je lui ai témoigné ma reconnaissance et la gratitude du gouvernement ivoirien pour l’excellent travail abattu depuis le début de cette #CAN2023, pour la promotion de la destination et la culture ivoirienne. pic.twitter.com/Vm98N5iLWK — Siandou Fofana Officiel (@siandou_fofana) January 24, 2024

S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur a rappelé la solidarité et l’amitié profonde qui lient le Maroc et la Côte d’Ivoire, mettant en avant les liens historiques, culturels et sportifs qui unissent le Maroc et la Côte d’Ivoire, renforcés par les victoires récentes sur le terrain de football.

Réaction HILARANTE d’un policier ivoirien 🇨🇮 à un barrage routier : « Vous êtes Marocains 🇲🇦 ? Vous pouvez rouler sans papiers ! » pic.twitter.com/1yYzJUdUfH — Carl Johnson (@Crl_Johnson) January 27, 2024