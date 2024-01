Qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) grâce au but salvateur de Hakim Ziyech, la Côte d’Ivoire a été repêchée in extremis et continue ainsi la compétition. Pour le remercier, de plus en pus d’Ivoiriens demandent à leur gouvernement de baptiser une rue au nom du Lion de l’Atlas.

Les appels à accorder le nom de Hakim Ziyech à une rue d’Abidjan ou de San Pedro se multiplient depuis la victoire du Maroc contre la Zambie et la qualification, par ricochet, de la Côte d’Ivoire qui doit son sauvetage et son retour dans la CAN au but de l’ailier marocain.

Jeudi 25 janvier 2024 y’a tjrs pas une rue renommée Hakim Ziyech vous voyez le manque de professionnalisme de nos gouvernements ? — Eddista Back 🇨🇮🐘 (@SimpIementEddy) January 25, 2024

1h du matin.

Hakim Ziyech n’a toujours pas une rue en Côte d’Ivoire nommé à son nom ? — GammeDivoirien🇨🇮 (@CommeIvoir) January 25, 2024

Sur les réseaux sociaux tous azimuts, des Ivoiriens sont également allés jusqu’à plaider, non sans humour, pour la naturalisation ivoirienne de Ziyech, pendant que d’autres appellent à reverser la totalité de la prime de qualification des Éléphants aux Lions de l’Atlas.

Ziyech a donné à la Côte d’Ivoire ce que 26 joueurs sélectionnés n’ont pas pu offert au peuple Ivoiriens.

Il est l’homme le plus respecté au CIV ce soir et mérite amplement une nationalité ivoirienne.

Il mérite de mougou aussi 🤣 pic.twitter.com/4enNnr6Zrl — 🇸🇳• (@khalilogyigo1) January 24, 2024

Les Eléphants se sont qualifiés en huitièmes de finale après avoir terminé à la troisième place (3 pts) de leur poule, derrière la Guinée Equatoriale et le Nigeria.

« Merci pour le Maroc, vive les Lions de l’Atlas! », ont crié des supporters ivoiriens en joie à la fin du match.

« Grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés. C’est fantastique. Nous allons battre le Sénégal en huitièmes », a déclaré un supporter à la MAP.

Quelques minutes après la fin de cette rencontre, les avenues et ruelles de la ville balnéaire de San Pedro ont été prises d’assaut par des dizaines de supporters ivoiriens qui célébraient la qualification, non sans peine, de la Côte d’Ivoire pour les huitièmes de finale.

On peut aimer fête comme ça ?🤣.

Les ivoiriens ont réussi à contaminé tout le monde 🤣🤣

Marocains oo , Algériens oo

C’est quoi cette CAN de malade 🤩#CAN2023 pic.twitter.com/mpgksWywV8 — varan🐊 2.0 💪🏾🇨🇮🇨🇳🇨🇮🖖🏿 (@luca_varan) January 26, 2024