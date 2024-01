Plusieurs vidéos de Marocains présents en Côte d’Ivoire pour assister à la CAN enflamment la toile. Dans celles-ci l’on retrouve Ezzoubair Hilal ainsi que d’autres influenceurs s’ambiancer avec le peuple Ivoirien. Des scènes de complicité qui ont marqué tout le continent!

Ils étaient nombreux les Marocains à prendre la direction de la Côte d’Ivoire pour soutenir les Lions de l’Atlas dans cette campagne africaine et vivre, in-situ, cette ambiance colorée et éléctrisée. Si le Maroc n’entre en lice qu’aujourd’hui, mercredi 17 janvier, des supporters sont présents dans ce pays frère bien avant même le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations… Et ils ne le regrettent pas!

Comme à leur habitude, les supporters marocains marquent l’occasion à chaque rendez-vous footballistique. À l’instar de la dernière coupe du monde à Qatar, c’est loin des gradins des stades de la compétition que ces derniers ont mis l’ambiance.

Dans des vidéos partagées, à foison, sur les réseaux sociaux, ces Marocains s’amusent comme des fous aux côtés des Ivoiriens. Déjà populaires au Maroc, ces producteurs de contenu pour les RS sont désormais des stars en Côte d’Ivoire. Parmi eux l’on retrouve Ezzoubair Hilal, humoriste, comédien et influenceur.

Fils adoptif des Ivoiriens

Avec ses 4 millions d’abonnés sur Instagram, Ezzoubair partage dans ses storys, par le menu détail, son périple ivoirien. Ainsi, dans l’un de ses posts les plus populaires, l’on retrouve l’influenceur sur une moto roulant à contresens, pétri de peur, et suppliant le conducteur de s’arrêter.

En Côte d’Ivoire, ladite scène a rencontré un franc succès. D’ailleurs, les Ivoiriens veulent adopter Ezzoubair. Dans une story récente, le Marocain a rencontré l’une de ses nouvelles fans, laquelle à exprimer son souhait de voir l’influenceur s’installer, pour de bon, en Abidjan.

« Cheb Chawni »

Saber Chawni, très actif sur les réseaux sociaux, a noué lui aussi de nouvelles amitiés. À l’image de son compatriote, l’une de ses vidéos a fait un énorme buzz, tant au Maroc qu’au pays des éléphants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saber Chawni (@saber_chawni)

Vêtu du maillot des Lions de l’Atlas, et enceinte posée sur l’épaule, Chawni a eu la drôle idée de faire danser les Ivoiriens sur les rythmes du Chaâbi. A la grande surprise, le Chaâbi a fait sensation en Côte d’Ivoire. Déambulant dans les rues d’Abidjan en poussant le volume sonore à fond, le supporter mélomane partage quelques pas de danse avec les Ivoiriens.

Brahim le bienfaiteur

Brahimologia, un jeune influenceur tangérois s’est fait aussi une place dans le vaste monde des RS durant cette CAN. Plusieurs de ses vidéos tournées en Côte d’Ivoire affichent aujourd’hui des millions de vues. Il a même été invité à des plateaux nationaux. En plus de mettre l’ambiance comme ses compatriotes susmentionnés, Brahim est très porté sur l’action l’humanitaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ibrahim Moulay Bbi (@brahimlogia)

Le tangérois qui s’est distingué par sa bonté, a fait don d’une vache et d’une grande quantité de denrées alimentaires à l’un des orphelinats du pays. Un geste acclamé par toute la communauté africaine.

Parallèlement, des Ivoiriens applaudissent ces Marocains qui partagent la joie et la bonne humeur partout en Côte d’Ivoire. Nombreux sont ceux qui les remercient sur les réseaux sociaux. D’autres estiment qu’il n’est que partie remise et se donnennt rendez-vous en 2025, année où le Maroc abritera la CAN.

On doit remplir le Stade de San Pedro !!!!!!

Merci peuple Marocain 🇨🇮🇲🇦#CAN2023 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/inWFpGtFSD — TheChairmvn🇨🇮 (@axeel_sika) January 15, 2024

Le Maroc joue aujourd’hui son premier match de la compétition face à la Tanzanie. Et en guise de remerciement, des Ivoiriens appellent leurs concitoyens à se rendre au Stade de San Pedro pour supporter les Lions de l’Atlas aux côtés des Marocains. Certains font même pression pour remplir le stade! Une belle preuve de l’amitié et de la fraternité africaine.