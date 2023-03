Global Soft Power Index 2023: le Maroc en tête des pays maghrébins

Le Maroc arrive à la tête des pays du Maghreb dans le classement du Global Soft Power Index 2023, publié récemment par le cabinet britannique de conseil en évaluation de marque, Brand Finance.

Selon le classement de Brand Finance, « le royaume détient une place très avancée parmi les pays influents sur le plan du patrimoine culturel », fait savoir le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Ainsi, le royaume « s’est hissé à la première place au niveau du Maghreb et la 36e sur le plan international, parmi les pays influents par leur patrimoine culturel, marquant une avancée significative de 16 points en comparaison avec l’année dernière », ajoute la même source.

Ce classement est réalisé sur la base d’enquêtes de terrain ainsi que d’entretiens menés par des experts du cabinet international, qui publie le Global Soft Power Index en s’appuyant sur un sondage et un échantillon composé de plus de 100.000 répondants dans plus de 100 marchés à travers le monde.

Le classement des pays s’est fait sur la base d’indicateurs de performance couvrant sept piliers à savoir le commerce et les affaires, la gouvernance, les relations internationales, le patrimoine culturel, les médias et la communication, l’éducation et les sciences ainsi que les personnes et les valeurs.

Lire aussi: Après deux ans de silence, le Maroc redéploie son « soft power » culturel

Après deux ans de passage à vide imposé par la pandémie, le Maroc a redéployé mi-2022 son soft power culturel en relançant les grands festivals de musique qui ont fait sa réputation et servent son influent « soft power » culturel sur la scène internationale.

A Fès, Essaouira ou Casablanca, de la musique soufie du nord de l’Inde aux chants gnaouas (du sud marocain), en passant par le funk cubain et le tropicalisme brésilien, le royaume s’ouvre à nouveau aux sonorités du monde à partir du début juin.

Emanant souvent d’initiatives privées, ces festivals, qui drainent des centaines de milliers de fans étrangers et marocains, offrent une vitrine inestimable pour son rayonnement international.

« Au Maroc, la vie culturelle, notamment certains festivals devenus emblématiques, repose sur un socle solide et prometteur », avait expliqué à l’AFP Neila Tazi, l’organisatrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, lancé en 1997 à Essaouira (sud).