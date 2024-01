Depuis le début de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, des influenceurs marocains se sont démarqués sur les réseaux sociaux par leurs contenus. Ces derniers rencontrent un franc succès tant au pays hôte de la compétition que dans le reste du continent. Hier, Saber Chawni a été reçu par le ministre Ivoirien du tourisme.

Alors qu’une influenceuse algérienne s’est vue déportée vers son pays en raison de ses propos racistes à l’adresse de la population locale, des influenceurs marocains sont devenus de vraies stars au pays des Éléphants. En effet, plusieurs vidéos de ces derniers enflamment la toile depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

La raison? Ces derniers partagent avec le peuple ivoirien ainsi que les supporters des autres nations des moments de joie et de bonne humeur tout au long de cette campagne africaine. Parmi eux, l’on retrouve Saber Chawni, devenu le “Chouchou” des Ivoiriens suite à ses publications qui affichent désormais des millions de vues sur toutes les plateformes (YouTube, Instagram, TikTok).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saber Chawni (@saber_chawni)

Au tout début de la CAN, Chawni déambulait dans les rues d’Abidjan sur les rythmes de la musique chaâbi. En plus des vidéos où il s’ambiance avec les habitants de la ville sur les rythmes de cette musique populaire, le Marocain est aussi une âme charitable. Avec un autre influenceur tangérois, ils décident de faire don d’une vache ainsi que d’une quantité importante de denrées alimentaires au profit d’un orphelinat.

Il ne s’est pas arrêté là. L’influenceur a également assisté aux matchs de la Côte d’Ivoire vêtu du maillot des Eléphants. Grâce à ces actions, Chawni a vu son nombre d’abonnés se multiplier. D’ailleurs, pour le remercier pour ses efforts et sa bonne humeur, le Marocain a été surpris par un appel du ministère ivoirien du tourisme qui lui a annoncé le souhait du ministre Siandou Fofana de le recevoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saber Chawni (@saber_chawni)

Siandou Fofana a tenu à le remercier personnellement. « Merci ! On a suivi avec un grand intérêt vos publications qui nous ont d’ailleurs beaucoup touchées. Au nom du gouvernement ivoirien et principalement en mon nom, puisque c’est mon département qui est impacté par votre travail, vous nous avez marqué ! Vous avez également renforcé l’amitié et la fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc !« , affirme le ministre Ivoirien du tourisme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saber Chawni (@saber_chawni)

« En recevant Chawni aujourd’hui, on reconnaît son mérite et son engagement« , conclut-il. De son côté, Chawni semblait être plus qu’honoré par cette rencontre. En story Instagram, l’influenceur s’est exprimé à ce sujet et s’est dit très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec le responsable ivoirien.

CAN 2023. Qui est le prochain adversaire du Maroc en 8e? Voici les scénarios possibles

Il a également publié quelques clichés avec ledit ministre qu’il a tenu à remercier à son tour. « Parce que c’est un grand honneur et une grande fierté pour moi et pour mon pays d’être honoré par le ministre du Tourisme et du Divertissement de la Côte d’Ivoire« , lit-on sur son post.

L’on peut ainsi dire que Saber Chawni a remporté la CAN 2023 des Cœurs !