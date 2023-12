Le 7e Forum International et Salon africain des transport (FISAT) se tient au parc des expositions d’Abidjan du 29 novembre au 1er décembre, avec le Maroc comme invité d’honneur.

La cérémonie d’inauguration, présidée par le Premier ministre de la Côte d’Ivoire, Robert Beugre Mambe, en présence d’Abdelmalek Kettani, l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, a été l’occasion pour saluer le choix du Maroc pour cette édition.

« Le Maroc participe cette année au FISAT avec ses principaux acteurs du transport et de la logistique, aussi bien dans le programme scientifique du forum que dans le salon d’exposition », a souligné Adil Bahi, directeur de la stratégie et de la coordination des transports au ministère du transport et de la logistique du Maroc.

Ajoutant que cet événement majeur se veut « une plateforme d’échange entre les pays africains pour relever les défis actuels de développement des infrastructures, des transports et de la logistique que connaît notre continent », a précisé Bahi.

De son côté, la présidente du FISAT, Magnatié Bamba, a affirmé que « le transport vert et la digitalisation ont été choisis comme axes de discussion cette année en tant que leviers de durabilité et de modernisation dans notre continent ». Le choix du Maroc comme invité d’honneur est justifié « devant la grande expérience du Royaume et le partage qui le distingue dans le cadre de la coopération Sud-Sud », conclut-elle.

Digitalisation et durabilité

La modernisation des écosystèmes des transports et de la logistique en Afrique, ont animé les débats du FISAT durant ces trois jours. A souligner que le royaume est représenté par le ministère du transport et de la logistique, à la tête d’une délégation importante composée de la SNTL, de l’ONCF, de l’AMDL, de la NARSA et de MARSA MAROC.

Outre les expositions, le forum s’est distingué par l’organisation de tables rondes réunissant l’ensemble des composantes du secteur des transports autour d’un programme centré sur la digitalisation, la durabilité et l’employabilité des jeunes.

Le FISAT est né en 2009, avec une ambition marquée de partenariat continental. Pour rappel, l’édition de 2015 s’est tenue à Rabat.

Mehdi Abdane