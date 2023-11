La France est favorable aux contrôles plus stricts de l’aide au développement de l’Union européenne en faveur des Palestiniens, même si les vérifications récentes ont montré qu’aucun fonds n’avait bénéficié au Hamas.

Interrogée sur la radio France Inter sur l’annonce de l’UE sur la possibilité de mettre en place des contrôles plus stricts à l’avenir, en particulier liés à d’éventuels cas d’antisémitisme, la cheffe de la diplomatie Catherine Colonna a répondu: « nous y sommes favorables ».

« Nous en avons parlé en réunion des ministres des Affaires étrangères lundi » à Bruxelles, a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois souligné que « les contrôles qui ont été faits ont mis en évidence qu’il n’y avait pas de cas connu de détournement des fonds ».

L’Union européenne a donné mardi son feu vert à la poursuite de son aide au développement en faveur des Palestiniens, après un réexamen qui a montré qu’aucun fonds n’avait bénéficié au groupe islamiste palestinien Hamas, considéré comme groupe terroriste par Bruxelles.

« La commission a fait son travail de vérification. Donc l’aide va se poursuivre et il est nécessaire qu’elle arrive avec facilité et en plus grand nombre vue la situation humanitaire catastrophique », a insisté Catherine Colonna.

Par ailleurs, le Qatar a confirmé mercredi l’accord pour une « pause humanitaire » dans la bande de Gaza, avec un échange d’otages retenus dans ce territoire contre des prisonniers palestiniens, annoncé plus tôt par Israël et le Hamas en guerre depuis début octobre.

« Le Qatar annonce le succès de ses efforts de médiation entrepris conjointement avec l’Egypte et les Etats-Unis qui ont abouti à un accord pour une pause humanitaire », s’est félicité le ministère des Affaires étrangères de l’émirat du Golfe sur la plateforme X, anciennement Twitter.

« Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation », a précisé Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

We thank our partners who contributed to reaching the humanitarian pause agreement in Gaza, particularly the U.S. & Egypt. We hope that it will establish a comprehensive & sustainable agreement that will put an end to the war & the bloodshed, & lead to serious talks for a…

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 22, 2023