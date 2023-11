Un « protectorat de l’ONU » à Gaza après la guerre ne serait pas une solution, a estimé lundi le secrétaire général des Nations unies, plaidant pour une « transition » impliquant de multiples acteurs, notamment les Etats-Unis et les pays arabes.

« Il est important de pouvoir transformer cette tragédie en opportunité, et pour que ce soit possible, il est essentiel qu’après la guerre nous allions de façon déterminée et irréversible vers une solution à deux Etats », a déclaré Antonio Guterres à la presse.

Cela passe par « une Autorité palestinienne renforcée, endossant les responsabilités à Gaza », a-t-il estimé. Mais « l’Autorité palestinienne ne pouvant pas se rendre à Gaza avec les chars israéliens », « la communauté internationale doit envisager une période de transition ».

The war in the Middle East is having a staggering and unacceptable number of civilian casualties, including women and children, every day.

This must stop.

I reiterate my call for an immediate humanitarian ceasefire.

— António Guterres (@antonioguterres) November 19, 2023