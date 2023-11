Pas moins de cinq citoyens marocains sont morts dans une frappe israélienne sur l’école Al Fakhoura, dans la bande de Gaza, rapporte Al Quds al-Arabi ce lundi 20 novembre.

Qualifiée d’«événements horribles» , dimanche, par le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, les frappes israéliennes sur l’école al-Fakhoura, gérée par l’ONU dans le camp de Jabaliya, ont fait plus de 200 morts, selon des sources palestiniennes.

Appalled by horrendous events of past 48hrs in #Gaza.

Killings of so many in schools-turned-shelters, amid fleeing of hundreds from Al-Shifa Hospital & ongoing displacement in southern Gaza, wholly inconsistent with protection of civilians required under international law.

— Volker Türk (@volker_turk) November 19, 2023