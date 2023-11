La radio publique israélienne a diffusé une chanson produite par des enfants israéliens dont les paroles appellent à la destruction de la bande de Gaza et à l’élimination de ses habitants, et ce à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, célébrée le 20 novembre.

Drôle de célébration de la Journée Mondiale de l’Enfance. Au moment où des centaines d’enfants innocents paient de leur vie la sordide attaque perpétrée par l’armée israélienne à Gaza, des enfants israéliens en bas âge célèbrent la mort et poussent la chansonnette à la gloire de la destruction de ce territoire palestinien et l’extermination de ses habitants.

Dans des séquences publiées par l’autorité de radiodiffusion israélienne, lundi, des mômes dont l’âge varie entre de 6 à 12 ans ont été filmés, fredonnent un prétendu « morceau musical » intitulé « Chanson de l’amitié 2023 » (sic)!

This is what they teach their children to be the future killers of humanity.

This song was published today celebrating the childhood day in Israel and later on deleted. pic.twitter.com/TxYOVPEtru — خاتم سليمان (@kimocono22) November 20, 2023

La vidéo a vite interpellé plusieurs internautes à cause ses paroles va-t-en-guerre. La chanson fait, non seulement l’apologie de la guerre et de la haine religieuse mais exhortent les « braves soldats israéliens » à détruire la bande de Gaza et à l’élimination totale de tous ses habitants, « afin qu’il ne reste plus rien » et « que nous puissions vivre en paix ».

Dans la vidéo où l’on voit ces chérubins entonnaient cet hymne à la haine, des passages extraits de la propagande de l’armée israélienne ont été greffés à ce belliqueux enregistrement.

Vivement critiquée pour cette macabre commémoration d’une journée supposée promouvoir les valeurs de la paix et du vivre ensemble, l’organisme israélien a supprimé la publication de ses comptes sur ses réseaux sociaux, plus tard dans la journée d’hier.

Dans la bande de Gaza, plus de 13.300 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont plus de 5.600 enfants. « Si l’accès des enfants à l’eau et à l’assainissement à Gaza reste limité et insuffisant, nous allons voir une augmentation tragique (…) du nombre de décès d’enfants », a déploré l’Unicef.