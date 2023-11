Un accord semble imminent pour obtenir une libération d’otages en échange de prisonniers palestiniens et d’une trêve dans la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas à Gaza, les principaux acteurs faisant état mardi d’avancées importantes dans les négociations.

« Nous faisons des progrès » sur le retour des otages, a déclaré mardi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a fait de leur libération un préalable à tout cessez-le-feu, alors que l’armée israélienne poursuit son offensive contre le Hamas au 46e jour de la guerre.

Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, contre Israël le 7 octobre.

« Nous nous approchons de la conclusion d’un accord de trêve », avait déclaré plus tôt Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, qui vit en exil au Qatar.

Doha œuvre avec Washington et Le Caire pour obtenir une libération d’otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d’une trêve dans les combats.

« Nous sommes désormais très proches » d’un accord, a déclaré le président américain. « Rien n’est fait tant que ce n’est pas fait », a toutefois souligné Joe Biden.

Both Putin and Hamas are fighting to wipe a neighboring democracy off the map.

America cannot, and will not, let that happen. For our own national security interests—and for the good of the entire world.https://t.co/CS2lUg6ZCW

