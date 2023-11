Le Qatar a confirmé mercredi l’accord pour une « pause humanitaire » dans la bande de Gaza, avec un échange d’otages retenus dans ce territoire contre des prisonniers palestiniens, annoncé plus tôt par Israël et le Hamas en guerre depuis début octobre.

« Le Qatar annonce le succès de ses efforts de médiation entrepris conjointement avec l’Egypte et les Etats-Unis qui ont abouti à un accord pour une pause humanitaire », s’est félicité le ministère des Affaires étrangères de l’émirat du Golfe sur la plateforme X, anciennement Twitter.

« Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation », a précisé Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

We thank our partners who contributed to reaching the humanitarian pause agreement in Gaza, particularly the U.S. & Egypt. We hope that it will establish a comprehensive & sustainable agreement that will put an end to the war & the bloodshed, & lead to serious talks for a…

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 22, 2023