Dans un rapport publié au cours de cette semaine, l’Institut espagnol Europa Ciudadana émet des doutes quant à « la tranquillité future » des villes de Sebta et Melilla.

Dans ce rapport de 32 pages intitulé « Le rôle de Sebta et Melilla dans l’agenda mondial », l’institut Europa Ciudadana, un groupe de réflexion universitaire espagnol spécialisé dans les affaires européennes, dresse un tableau alarmant sur les rapports de force entre le Maroc et les deux enclaves.

Le document évoque « l’instrumentalisation de Sebta et Melilla par le Maroc » qui « pourrait se poursuivre: les deux villes espagnoles ont subi les desseins marocains de déstabilisation. »

« Le tournant de la politique espagnole ne s’est pas accompagné d’une reconnaissance explicite de la souveraineté et de l’intégrité territoriale espagnoles par Rabat. Par conséquent, on ne peut pas conclure que Sebta et Melilla jouiront de la tranquillité d’esprit à l’avenir.

L’impératif stratégique du Maroc, aujourd’hui incompatible avec l’indépendance du Sahara, se heurte à l’hispanité de Sebta et Melilla », lit-on dans ce rapport.

Selon le média Ceutaldia, une rencontre tenue le 21 juin à Madrid lors de la présentation de ce rapport a conclu sur l’importance de sensibiliser encore plus l’opinion publique internationale et les institutions européennes à «la menace que fait peser le Maroc sur Ceuta et Melilla».

Etaient présents plusieurs diplomates et officiels espagnols: l’ancien ambassadeur espagnol aux Etats-Unis, Javier Rupérez, le lieutenant-général Francisco Gan Pampols et l’amiral Juan Rodríguez Garat. Les trois intervenants ont convergé pour souligner l’importance et le rôle que les institutions européennes devraient jouer lorsqu’il s’agit de défendre l’hispanité des deux enclaves.

Gan Pampols a souligné que « l’Europe est beaucoup plus consciente de l’importance de Sebta et Melilla aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques années ». Dans le même ordre d’idées, Javier Rupérez a précisé que l’Union « est parfaitement claire sur les frontières de l’Europe et que Sebta et Melilla en font partie ».

Dans ce contexte, le rôle que jouerait l’ONU en cas d’invasion militaire hypothétique a également été analysé. Selon Pampols, « le Maroc ne pourrait pas envahir les villes autonomes car la communauté internationale ne le permettrait pas », poursuit le média espagnol.

Le rapport d’Europa Ciudadana évoque l’inquiétude pour les deux villes qui « dépasse les frontières espagnoles », « en conséquence de la politique révisionniste du Maroc envers Sebta et Melilla ».

En bref, il est important que les autorités espagnoles, européennes et internationales évitent tout recul dans la consolidation de Sebta et Melilla sur l’agenda mondial et continuent à s’impliquer dans la revendication, la pédagogie et la défense de l’hispanité et de l’européanité des deux villes autonomes, conclut le rapport.