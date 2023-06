Les échanges et réunions se sont enchaînées entre Rabat et Madrid pour permettre la réouverture des douanes commerciales de Sebta et Melilla, mais le blocage persiste du côté marocain, affirment les médias ibériques.

Opérationnelles certes, les douanes commerciales de Sebta et Melilla n’ont pas encore été rouvertes officiellement, malgré « les succès » enregistrés lors des phases de tests, pilotées par une commission mixte.

Des échanges entre les responsables marocains et espagnols de cette commission, dévoilés par le quotidien El Pais, accusent le Maroc d’une certaine lenteur dans ce dossier pourtant crucial pour le pays ibérique.

En effet, les membres de la commission avaient conclu, lors d’une réunion tenue à Rabat le 14 avril, que des tests quotidiens allaient être menés durant le mois de mai, incluant pour la première fois des produits d’origine animale et végétale. Le 19 du même mois, la responsable espagnole demande à son homologue marocain, de « confirmer au plus vite la date à laquelle la partie marocaine sera prête à expédier des produits d’origine animale ou végétale ». Trois jours plus tard, le Maroc « ignore la proposition espagnole » et demande qu’un nouveau test soit effectué le 2 mai, lequel d’ailleurs n’aura jamais lieu, écrit El Pais.

Dix jours plus tard, les responsables espagnoles réitèrent leur demande. Leurs homologues marocains affirmeront, selon la même source, que les précédents tests « n’étaient pas concluants ». Une délégation s’envole alors pour Madrid et convient de mener un test le 25 mai.

Au cours de cette journée, un camion transportant 15 tonnes de granulats est arrivé à Sebta. Et un autre transportant des bobines de papier et des équipements ménagers est entré au Maroc. Du côté de Melilla, 6,8 tonnes d’aluminium sont entrées dans l’enclave et 25 tonnes de vis ont été envoyées au Maroc. Et donc toujours pas de produits d’origine animale ou végétale, comme le réclame l’Espagne.

Les responsables marocains avaient affirmé à Madrid que les résultats de ce troisième et dernier test allaient leur permettre de juger si « une autre opération pourrait être envisageable ». Mais tandis que les responsables espagnols se sont félicités de ce dernier test, aucune communication officielle n’a suivi du côté marocain. L’avenir de ces douanes demeure incertain.