Le géant mondial américain de cartographie en ligne Google Maps considère les deux villes Sebta et Melilla comme des territoires encore disputés entre le Maroc et l’Espagne.

« Le géant technologique dessine nos frontières avec le Maroc avec des lignes brisées, ce qui n’arrive que dans des endroits comme la Crimée, le Cachemire et certaines anciennes républiques soviétiques », relève le journal en ligne Ceutaldia.com, qui déplore une « dure réalité ».

Google considère, en effet, que Sebta et Melilla sont des territoires disputés. Pour délimiter les frontières entre les deux villes et le reste du Maroc, le géant américain a opté pour des lignes pointillées, comme on peut le voir dans les captures ci-dessous.

« Si vous pensez qu’il n’y a rien de mal à ce que les lignes soient pointillées, regardez celles du reste des nations sur le globe; vous verrez que la ligne est ferme », écrit le journal.

S’il est improbable que « la Silicon Valley ne sache pas que l’État espagnol exerce sa souveraineté effective sur les deux villes autonomes », Ceutaldia estime à tort que la « chose va cependant beaucoup plus loin ».

« Tout citoyen marocain qui utilise Google Maps et décide de jeter son dévolu sur Sebta et Melilla ne verra aucune séparation entre sa patrie et la nôtre, ce qui laisse penser que, pour les ingénieurs de Google, El Tarajal et Beni Enzar sont comme le fameux chat de Schrödinger : ils sont là mais ils ne sont pas là », écrit le journal. Mais cette conclusion est totalement fausse.

Les deux captures d’écran ci-dessus, prises depuis le Maroc, montrent clairement le tracé avec des pointillés.

Le même site d’actualité est parti faire le test dans l’application Maps de Apple. Résultat: « la même ligne que Google trace avec hésitation apparaît parfaitement lisse, comme c’est le cas, par exemple, entre la France et l’Allemagne. La même considération s’applique à son application Maps du distributeur du système d’exploitation Windows: des frontières terrestres exemptes de complots ».

En mai 2020, un internaute espagnol avait écrit à Google pour demander une explication sur les lignes pointillées entre Sebta et Melilla et le reste du Maroc. Dans sa réponse, le géant américain avait expliqué que « les lieux concernés ne sont pas d’accord avec la définition de la frontière ».

Les deux villes sont actuellement au cœur de nouvelles tensions entre le Maroc et l’Espagne. Le 17 mai dernier, le Maroc a adressé une note verbale à la Commission européenne dans laquelle il dénonce une douzaine de déclarations de son vice-président chargé de la migration Margaritis Schinas. Ce dernier a affirmé à plusieurs reprises que Sebta et Melilla constituent la frontière de l’UE. Madrid a réagi en envoyant à son tour une note de protestation verbale à Rabat.

Interpellé sur le sujet lors du point de presse qui a suivi le Conseil du gouvernement du 1er juin dernier, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a affirmé que la « mise au point » qu’a adressée le Maroc à la Commission européenne était « nécessaire pour répondre au dérapage » de Margaritis Schinas.