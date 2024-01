Dans la droite ligne de son soutien au plan marocain d’autonomie, l’Espagne a supprimé toute mention à « l’autodétermination » exprimée dans son ancienne position sur le Sahara marocain.

La suppression remonte au mois de novembre dernier, quand le ministère espagnol des Affaires étrangères a abrogé de son site officiel un texte sur la politique étrangère de l’Espagne au Maghreb et au Moyen-Orient évoquant « l’autodétermination du peuple sahraoui », révèle récemment El Debate.

Cette section MENA du portail internet de la diplomatie espagnole était « en panne » depuis novembre 2023 jusqu’au début de janvier 2024. Une fois rétabli, le site officiel ne fait plus aucune référence à « l’autodétermination ».

En même temps, les Affaires étrangères espagnoles continuent d’afficher la dernière déclaration conjointe signée par le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Adoptée et publiée le 7 avril 2022, celle-ci fait valoir que l’Espagne « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. A ce titre, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend ».

En outre, et pas plus tard que le 14 décembre dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réitéré la position de son pays au sujet de la question du Sahara marocain.

« La position de l’Espagne concernant la question du Sahara n’a pas changé. Elle est celle déjà exprimée dans la Déclaration conjointe, adoptée le 7 avril 2022, et la Déclaration sanctionnant la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne en février 2023″, avait-il indiqué lors d’un point de presse conjoint tenu à l’issue de ses entretiens avec son homologue Nasser Bourita.