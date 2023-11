Depuis hier soir, plusieurs comptes algériens diffusent, sur les réseaux sociaux, une capture d’écran de l’ancienne position de l’Espagne vis-à-vis du Sahara marocain, laissant croire qu’elle est revenue sur son soutien au plan marocain d’autonomie.

La jubilation de certains relais médiatiques du régime algérien et des séparatistes du Polisario, qui se sont réjouis de ce qu’ils pensaient être un revirement majeur de l’Espagne sur la marocanité du Sahara (qu’ils ont boursouflé à toute allure sur X, ex-Twitter), s’est vite dégonflée. Il s’agissait, ni plus ni moins, d’une publication anachronique datant de 2021 qui n’existe plus sur ledit site.

L’ancienne position en question indiquait qu' »en ce qui concerne le Sahara occidental, l’Espagne soutient une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple sahraoui dans le cadre des principes et des objectifs de la charte des Nations unies ».

Elle a été depuis retirée du site officiel du ministère, laissant ainsi place à la dernière déclaration conjointe signée par le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Adoptée et publiée le 7 avril 2022, celle-ci fait valoir que l’Espagne « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. A ce titre, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend ».

The Algerian Post, officine de manipulation médiatique à la solde de l’appareil d’Etat algérien, a tenté de faire les choux gras de cette fausse volte-face espagnole, en annonçant que l’Espagne revient à « sa position de soutien à l’autodétermination du peuple sahraoui », rappelant que l’Algérie avait rompu ses relations diplomatiques et commerciale avec l’Espagne suite à son soutien au Maroc sur ce dossier.

La twittosphère marocaine n’a pas manqué de réagir pour pourfendre ces allégations, faussaires, soulignant que cette énième affabulation trahit le malaise persistant de certains milieux algériens quant à la position pro-Maroc du royaume ibérique.