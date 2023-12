La dépouille de feu Abdelali Mchiouer, le jeune marocain assassiné de sang froid par les garde-côtes algériens près de Saïdia, est enfin libérée et rapatriée au Maroc après plusieurs mois de détention en Algérie.

Dans un communiqué dont H24info détient une copie, les avocats de la famille Mchiouer, Me Hakim CHERGUI (Barreau de Paris) et Me Ghizlane MOUHTARAM (Barreau de Casablanca), annoncent qu’après « quasiment 4 mois d’incessantes démarches, le corps du regretté Abdelali Mchiouer vient d’être rendu à ses proches, à sa famille, à toutes celles et tous ceux qui l’ont aimé, au Maroc tout entier« .

« La Famille tient à exprimer sa plus grande reconnaissance à celles et ceux qui, dans l’ombre ou la lumière, anonyme ou personnalité publique, des avocats aux personnels du Consulat Général du Maroc à Sidi Bel Abbes, à la tête desquels Monsieur le Consul, Abderrahim Chakir, ont fait montre d’un activisme persistant et d’un dévouement de chaque instant, sans lesquels le retour en terre d’Abdelali n’aurait probablement pas pu voir le jour« , souligne-t-on de même source.

Elle invite, poursuit le communiqué, « toutes les personnes désireuses de rendre hommage à la mémoire du défunt à multiplier prières et invocations pieuses en sa faveur, dans le strict respect des traditions religieuses et l’esprit de recueillement qui doit prévaloir désormais« .

Les modalités de l’inhumation, qui devrait avoir lieu après la procédure d’autopsie menée sous la supervision des autorités judiciaires marocaines, seront rendues publiques ultérieurement, font savoir les deux avocats, notant par ailleurs que la famille de la victime « insiste pour que les cérémonies liées à l’enterrement se déroulent loin de toute récupération politique ou partisane ainsi que de toute médiatisation ».

Depuis la fin du mois de septembre 2023, les autorités algériennes refusaient de donner suite aux demandes des avocats de la famille Mchiouer, sachant que les autorités consulaires marocaines avaient procédé à toutes les démarches exigées par l’Algérie pour le rapatriement du corps.

Vidéo. Marocains assassinés près de Saïdia: l’ultime cri de détresse du père d’Abdelali Mchiouer

S’exprimant au micro de H24info le 26 septembre dernier, le père de la victime disait vouloir une seule chose de la part du pouvoir algérien : « le rapatriement du corps de notre fils ».

« Si je dois formuler une lettre, je l’enverrai avant tout à nos responsables », affirmait-il à cette époque, appelant « les autorités marocaines et algériennes à coopérer pour trouver un accord et nous rendre la dépouille ».

Marocains assassinés près de Saïdia. Me Chergui: « Alger a laissé un message pas un cadavre »

Intervenant lors d’une conférence de presse à Casablanca, l’avocat de la famille Mchiouer, Me Hakim Chergui avait expliqué que le parquet algérien ne coopèrait plus sur le plan judiciaire avec les autorités consulaires marocaines de Sidi Belabbes.

Me Chergui avait révélé, par la suite, que son équipe a saisi l’ONU en vue d’ouvrir une enquête internationale sur ce drame et établir la vérité autour de ses réels motifs.

En même temps, la famille de la victime avait décidé d’adresser une lettre au président de la république algérienne, Abdelmajid Tebboune, en vue d’intervenir pour rendre le corps d’Abdelali Mchiouer à sa famille, bloqué depuis plus des mois en Algérie.

Fin août 2023, un groupe de trois vacanciers marocains qui pratiquaient du jet ski à Saïdia à quelques encablures de la frontière maritime avec l’Algérie, se sont fourvoyés avant de se retrouver dans les eaux algériennes. Deux d’entre eux, Abdelali Mchiouer et Bilal Kissi, ont été abattus par l’armée algérienne, tandis que le troisième, Ismaïl Snabi, a été blessé et détenu dans une prison algérienne.