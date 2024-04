Déclarée perdante sur tapis vert (3-0) pour le match non joué dimanche dernier face à la Renaissance sportive de Berkane (RSB), dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe de la CAF, l’Union sportive de la médina d’Alger (USM) a décidé de rendre au Maroc pour le match retour, a fait savoir son directeur sportif.

Bientôt l’épilogue de la demi-finale à tensions entre la Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA)? On attendait la réaction de la partie algérienne suite à la décision de la Confédération africaine de football de déclarer le club algérois forfait (3-0) à l’issue du match aller non joué dimanche dernier face aux Berkanis. Elle a été communiqué par Taoufik Korichi, directeur sportif du club algérois. «L’USMA se déplacera bel et bien au Maroc pour jouer le match contre la RS Berkane», a-t-il déclaré au médias, comme on le voit dans cette vidéo:

Taoufik Korichi, Directeur sportif de l'USM Alger 🔴🟢

«L'USMA se déplacera bel et bien au Maroc 🇲🇦pour jouer le match contre la RS Berkane»#USMARSB #Algerie 🇩🇿

👉https://t.co/W2MRRRNVDO pic.twitter.com/3N9CkgOTHP — AFRICAFOOTUNITED.com (@africafootutd) April 25, 2024

Pour rappel, alors que la phase aller de la confrontation RSB-USMA devait se tenir dimanche dernier à Alger, elle a été annulée après que les autorités algériennes ont confisqué les maillots du club marocain à l’aéroport Houari Boumediene. La raison: la carte complète du Maroc qu’ils arborent.

Lire aussi. CAF: la RS Berkane déclarée vainqueur sur tapis vert face à l’USM Alger

Puis, à l’issue d’une réunion tenue hier mercredi, la Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système des licences des clubs de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de sanctionner l’USMA par un forfait (3-0) et de soumettre ce cas au jury disciplinaire de la CAF pour des éventuelles sanctions additionnelles. L’instance a également annoncé le maintien du match retour entre la RSB et l’USMA au 28 avril à 20h00 (GMT+1) au stade municipal de Berkane.