Mustapha Mchiouer, père de feu Abdelali Mchiouer, a poussé mardi un ultime cri de détresse pour demander le rapatriement du corps de son fils toujours détenu par les autorités algériennes.

La gorge nouée et le cœur submergé de tristesse, Haj Mustapha Mchiouer, père d’Abdelali dont la dépouille est prise en otage depuis plus de quatre semaines par les autorités algériennes après avoir été lâchement assassiné il y a près d’un mois par des garde-côtes algériens, réclame le rapatriement au plus vite du corps de son regretté fils.

S’exprimant au micro de H24info, le père de la victime dit vouloir une seule chose de la part du pouvoir algérien : « le rapatriement du corps de notre fils ».

« Si je dois formuler une lettre, je l’enverrai avant tout à nos responsables », affirme-t-il, appelant « les autorités marocaines et algériennes à coopérer pour trouver un accord et nous rendre la dépouille ».

« Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques et des débats politiques. Nous travaillons là-bas (Saïdia, NDLR) où nous n’avons pas de racisme », souligne Mustapha Mchiouer.

Il saisit également cette occasion pour « demander aux hauts responsables et surtout à quelqu’un qui a de la pitié de nous remettre le corps d’Abdelali ». « Qu’il leur dise rendez ce corps aux siens dès aujourd’hui ».

Rappelons que les autorités consulaires marocaines de Bel Abbes ont procédé à toutes les démarches exigées pour le rapatriement du corps de feu Abdelali Mchiouer. Cependant, les autorités algériennes refusent toujours de donner suite à leurs requêtes et à celles de la famille du défunt, et ce depuis plus de quinze jours.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue ce mardi à Casablanca, l’avocat de la famille Mchiouer, Me Hakim Chergui a expliqué que le parquet algérien ne coopère plus sur le plan judiciaire avec les autorités consulaires marocaines de Sidi Belabbes.

Me Chergui a révélé, par la suite, que son équipe a saisi l’ONU en vue d’ouvrir une enquête internationale sur ce drame et établir la vérité autour de ses réels motifs.

En même temps, la famille de la victime a décidé, ajoute Me Chergui, d’adresser une lettre au président de la république algérienne, Abdelmajid Tebboune, en vue d’intervenir pour rendre le corps d’Abdelali Mchiouer à sa famille, bloqué depuis plus de quatre semaines en Algérie.