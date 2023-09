La demande de rapatriement au Maroc de la dépouille d’Abdelali Mchiouer, abattu il y a près de dix jours par les garde-côtes algériens, a été acceptée par les autorités algériennes, apprend-on auprès des avocats de sa famille.

L’Algérie, qui n’a pas à ce stade fait opposition à la restitution du corps du défunt Abdelali Mchiouer au Maroc, conditionne celle-ci par la « production d’un laissez passer consulaire« .

« On a eu un échange avec les services du Ministère de l’Intérieur (algérien, NDLR), qui nous rassure en nous renvoyant au niveau de la wilaya de Tlemcen. Sur place nous aurons à produire le laissez passer consulaire prouvant que le corps sera bien accepté au Maroc », nous confient les avocats de la famille, Me Ghizlane Mouhtaram et Me Hakim Chergui.

« Sur place également, nous aurons à remplir le dossier administratif de restitution afin de permettre l’identification formelle, la constatation médicale de la mort et l’absence d’obstacle judiciaire à la remise », a-t-on appris de même source.

Rappelons que la rumeur de la demande par les autorités algériennes d’une importante somme d’argent pour la rapatriement au Maroc du corps de feu Abdelali Mchiouer, a été démentie par l’avocate de la famille.

Contactée mercredi par H24info, Me Ghizlane Mouhtaram a démenti cette contre-vérité en affirmant qu’il s’agit tout simplement d’une « fake news« .

A ce propos, l’avocate de la famille avait également précisé que, elle et son collègue Hakim Chergui, sont les seuls avocats mandatés et autorisés à parler au nom de la famille des victimes.

Elle révèle, dans ce sens, qu’un membre de son équipe est actuellement mandaté en Algérie, et plus précisément à Tlemcen, pour tenter de coopérer avec les autorités algériennes en vue d’accélérer le processus de rapatriement du corps du défunt.