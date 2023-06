Le champion du monde en titre argentin Lionel Messi, âgé de 35 ans, a affirmé lors d’une interview avec un média chinois, diffusée mardi qu’il ne « pense pas » participer à la prochaine Coupe du monde en 2026.

« Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je crois que non (s’il irait au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026, NDLR). C’était mon dernier Mondial (au Qatar l’an dernier). Je vais voir comment vont se passer les choses, mais en principe je ne pense pas que j’irai au prochain Mondial », a-t-il déclaré lors d’un long entretien vidéo au journal sportif chinois Titan Sports.

Le septuple Ballon d’or est actuellement à Pékin, où il participera jeudi à un match amical avec l’Argentine contre l’Australie, et où sa venue suscite un fort enthousiasme.

Début février, Lionel Messi s’était déjà montré pessimiste sur une participation à la prochaine Coupe du monde.

« Cela va être très difficile à cause mon âge », avait-il déclaré au journal argentin Olé.

« Je suis heureux de jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je me sens en bonne condition physique et que je continue d’en profiter, je le ferai. Mais cela me semble très loin jusqu’au prochain Mondial. »

La star argentine, qui a atterri samedi à Pékin, conduira jeudi les champions du monde en titre contre les Socceroos au stade des travailleurs de Pékin, récemment rénové et d’une capacité de 68.000 places.

Les supporters chinois se sont précipités pour approcher leur héros, et les billets pour le match allant jusqu’à 4.800 yuans (620 euros) se sont très rapidement vendus.