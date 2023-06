L’Espagnol Pep Guardiola a attribué ses principaux succès d’entraîneur aux joueurs majeurs de ses équipes, « Messi dans le passé, et maintenant Haaland », vendredi à la veille de la finale de la Ligue des champions avec Manchester City contre l’Inter Milan.

Interrogé sur les raisons de ses succès, l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone a répondu: « Avoir des bons joueurs. Avoir Messi dans le passé, et maintenant Haaland. Et je ne rigole pas, c’est la vérité », a-t-il répondu en conférence de presse, suscitant des rires parmi les journalistes.

« Avoir des bons joueurs, explique mes succès », a dit Guardiola, en ajoutant: « un entraîneur ne marque jamais de but ».

L’ancien international espagnol a remporté comme entraîneur la Ligue des champions en 2009 et 2011, avec Lionel Messi dans son équipe. Il disputera samedi (21h00) à Istanbul sa deuxième finale sur le banc de Manchester City, avec Erling Haaland en arme offensive numéro un.

Guardiola s’est montré confiant sur la capacité du jeune attaquant, auteur de 52 buts toutes compétitions confondues cette saison, à être décisif contre l’Inter Milan, après une question d’un journaliste évoquant les occasions parfois manquées par le Norvégien face au but.

« Je ne suis pas là pour parler du taux de conversion moyen d’Erling Haaland face au but. Si vous avez des doutes sur la capacité de Haaland à marquer, vous serez la seule personne. Je n’ai aucun doute, demain il sera prêt pour nous aider à gagner la Ligue des champions », a répondu l’entraîneur des Sky Blues.

Le milieu belge Kevin De Bruyne a également vanté l’apport de Haaland pour sa première saison à Manchester. « Il a commencé à marquer à une vitesse incroyable. Cela aide et il s’est intégré très bien dans l’équipe ».

Interrogé sur un possible « coup de foudre » avec le Norvégien, au regard de leur entente remarquable sur le terrain, « KDB » a plaisanté: « Non non, je suis heureux avec ma femme! »

Cette complicité, « c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. Parfois tu as un feeling avec un joueur, tu comprends ce qu’il veut et lui, il comprend ce que tu veux ou peux faire », a ajouté le milieu de terrain.