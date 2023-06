Le Barça n’a pas trop attendu avant de réagir, ce mercredi soir, à l’annonce du départ de Lionnel Messi à l’Inter Miami et le ratage d’un retour très attendu aux rangs des Blaugrana.

Le FC Barcelone a expliqué que la rencontre entre Jorge Messi (père et agent du joueur) et le président du FC Barcelone Joan Laporta, lundi, était principalement faite pour acter… un hommage qui sera prévu pour la Pulga, indique un communiqué du Barça.

« Le FC Barcelone souhaite beaucoup de chance à Lionel Messi dans sa nouvelle étape professionnelle. Tant Joan Laporta que Jorge Messi se sont également engagés à travailler ensemble pour promouvoir un grand hommage.

Le lundi dernier, le 5, Jorge Messi, père et représentant du footballeur, a transmis au président du club, Joan Laporta, la décision du joueur de signer avec l’Inter de Miami malgré une proposition présentée par le Barça, en accord avec la volonté exprimée à la fois par le FC Barcelone et Lionel Messi de revenir en bleu et grenat.

Le président Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir concourir dans un championnat avec moins d’exigences et plus éloigné des projecteurs et de la pression auxquels il a été soumis ces dernières années.

Tant Joan Laporta que Jorge Messi se sont également engagés à travailler ensemble pour promouvoir un grand hommage du barcelonisme à un footballeur qui a été, est et sera toujours aimé par le Barça. »