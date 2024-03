Face à l’Angola, les Lions de l’Atlas ont peiné pour arracher la victoire, ce vendredi à Agadir, en match amical de préparation pour les éliminatoires du Mondial 2026 (1-0). Les hommes de Walid Regragui se sont imposés grâce à un but marqué par David Carmo contre son camp.

À défaut d’avoir convaincu, les Lions de l’Atlas ne repartiront pas sans enseignements de leur premier match de préparation pour les Eliminatoires du Mondial 2026, remporté grâce à un but marqué contre son camp (1-0). Souvent inspirés offensivement malgré un manque certain d’efficacité, les hommes de Walid Regragui ont fait preuve de détermination pour arracher un succès qui semblait pourtant se refuser.

Ils ont créé énormément d’occasions et dominé le terrain de bout en bout. Les Angolais, eux battaient en retraite.

نهاية المقابلة الودية بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب أنغولا

🏁Full time!! 🇲🇦1-0🇦🇴

The friendly game ended with a victory for Our #AtlasLions against Angola 💪#DimaMaghrib #TeamMorocco pic.twitter.com/JiB64LAGEF

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 22, 2024