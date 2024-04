Sofyan Amrabat sera absent pour le prochain match crucial des Lions de l’Atlas contre les Chipolopolos Zambiens, une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette absence fait suite à une décision de la FIFA.

Sofyan Amrabat, un des grands titulaires du schéma de jeu de Walid Regragui, se verra contraint de suivre le prochain rendez-vous de la sélection marocaine loin de la pelouse. En effet, le match contre la Zambie prévu pour le mois de juin, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se jouera sans le milieu de terrain de Manchester United.

Cette absence est en fait le résultat direct d’un incident survenu lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, où le « gladiateur » a écopé d’un carton rouge lors du tristement célèbre match contre l’Afrique du Sud en huitièmes de finale. Un tacle maladroit sur Teboho Mokoena lui avait valu une expulsion du terrain.

🚨 Manchester United will not seek to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina, but the midfielder is a target for AC Milan and Juventus. pic.twitter.com/SRFtFqPo5p

— StratfordCorner (@CornerStratford) March 26, 2024