La primeur de l’annonce de l’arrivée de la Pulga à l’Inter Miami n’a pas été accordée à Mundo Deportivo.

Avant la publication de l’interview fleuve du septuple Ballon d’or, c’est Jorge Mas, le patron du club floridien, qui a publié sur les réseaux sociaux une photo de l’argentin.

Dans son entretien avec Mundo Deportivo, Messi n’a pas caché son souhait de retrouver les Blaugrana.

« Evidemment, le Barça m’a manqué. Surtout au début, quand ma première année ici à Paris a été si difficile pour moi. Après mon départ, la façon dont tout s’est passé, bien sûr que je le suivais, que je regardais les matchs et que je nourrissais toujours le souvenir et le désir d’être là », a-t-il assuré.

« J’avais vraiment envie de revenir, beaucoup d’illusion de revenir. Mais d’un autre côté, après avoir vécu ce que j’ai vécu, le départ que j’ai eu… je ne voulais pas revivre la même situation et devoir attendre pour voir ce qui allait se passer. Je ne voulais pas laisser mon avenir entre les mains des autres », a poursuivi la Pulga.

🔴 | EXCLUSIVA SPORT 💣 Messi: « Me voy al Inter de Miami » 🗣️ « Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera » ✍️ Albert Masnouhttps://t.co/tydJuMJ6AM — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

« D’une certaine manière, je voulais prendre ma propre décision en pensant à moi, à ma famille. Même si j’ai entendu dire que la Liga avait tout accepté et que tout était en ordre pour mon retour… il manquait encore énormément de choses. J’ai entendu dire qu’ils devaient vendre des joueurs ou réduire les salaires des joueurs et honnêtement, je ne voulais pas passer par là, ni être impliqué ou avoir quelque chose à voir avec tout ça », a-t-il expliqué.

« Pendant ma carrière au Barça, on m’a accusé de nombreuses choses qui n’étaient pas vraies et j’étais un peu fatigué. Je ne voulais pas revivre tout ça. Et bon, quand je devais partir, ils ont aussi dit que La Liga avait tout accepté, mais à la fin ça n’a pas pu se faire. J’avais peur que la même chose se reproduise et de devoir me précipiter comme cela s’est passé à l’époque : devoir venir ici à Paris, rester longtemps dans un hôtel avec ma famille, mes enfants allant à l’école et toujours rester à l’hôtel. Je voulais prendre ma propre décision. C’est pourquoi mon retour au Barça ne s’est pas concrétisé. »

Messi n’était pas heureux à Paris

Lionel Messi n’était « pas heureux » à Paris, où il a joué deux saisons sans briller sous le maillot du PSG, a-t-il confessé également à Mundo Deportivo.

« C’était deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux », a-t-il dit, expliquant qu’il entendait désormais privilégier sa vie de famille.