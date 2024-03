Après un match décevant face à l’Angola vendredi dernier, les hommes de Walid Regragui ne sont pas parvenus à faire la différence ce mardi en match amical face à la Mauritanie (0-0). Un score vierge qui prouve que l’équipe nationale est encore en construction.

On attendait des buts et du spectacle au Stade d’Agadir, après la modeste prestation face à l’Angola. C’est finalement une pâle copie qu’a rendue l’équipe du Maroc, ce mardi soir, face à la Mauritanie. Après la CAN 2023 de Côte d’Ivoire, Walid Regragui n’a toujours pas réussi à trouver son équipe idéale.

Cette rencontre amicale s’est soldée sur un score nul (0-0). Si les Lions de l’Atlas avaient la rage de vaincre, il leur manquait encore quelques repères.

نهاية المقابلة بالتعادل بين منتخبنا الوطني أمام منتخب موريتانيا

🏁Full time !! 🇲🇦0-0🇲🇷

The match ends in a draw between our National Team and Mauritania#DimaMaghrib pic.twitter.com/Kk2JRWsTiI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 27, 2024

Du changement, il y a en eu pourtant. Pour ce match, Walid Regragui a, en effet, aligné un onze de départ différent de celui du match contre l’Angola.

S’il a conservé Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir, Oussama El Azzouzi, lui, a été remplacé par Sofyan Amrabat. Et Amir Richardson à la place d’Azzedine Ounahi.

Hakim Ziyech a, pour sa part, conservé son brassard de capitaine.

Face à l’équipe de la Mauritanie, le Maroc a pu proposer un jeu plus dynamique en mettant plus de pression sur le ballon. Les protégés de Walid Regragui se sont créés plusieurs occasions, mais ils étaient incapables de concrétiser.

Le Onze national a ainsi terminé cette rencontre sur un décevant match nul (0-0) alors même que le dispositif mis en place par le sélectionneur national prédisait, du moins sur le papier, une bonne animation offensive. Il n’en fut rien.