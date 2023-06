Sur le départ du PSG, Lionel Messi aurait choisi de rejoindre le club américain de l’Inter Miami, au détriment de son club de cœur le FC Barcelone.

Après plusieurs semaines de rumeurs, la star argentine aurait décidé de rejoindre l’Inter Milan, au détriment du FC Barcelone, son club de cœur qui l’a vu grandir et évoluer (2000-2021). L’information provient de plusieurs journalistes sportifs: Guillem Balague, biographe de La Pulga, Abdellah Boulma et Miguel Rico, repris par le média spécialisé Onze Mondial. La version a été confirmée par un autre journaliste sportif espagnol, Gerard Romero.

Messi has decided. His destination: Inter Miami Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023

Campana y se acabó. https://t.co/VEWCjMnZpp — Gerard Romero (@gerardromero) June 7, 2023

Le champion du monde 2022 repousserait également l’offre saoudienne de rejoindre le club Al Hilal. Malgré un contrat alléchant (1,2 milliard d’euros étalés sur deux ans), Messi ne se verrait pas vivre en Arabie saoudite avec sa famille, a contrario de Ronaldo ou encore Karim Benzema, débarqué officiellement hier du côté d’Al-Ittihad.

Le septuple Ballon d’or aurait ainsi choisi l’Inter Miami de David Beckham pour vivre ses dernières années de footballeur sous le soleil de Floride. Un mode de vie qui correspondrait mieux à l’Argentin qui possède déjà une villa dans la station balnéaire.

Plusieurs grands joueurs ont fini leur carrière dans des clubs américains. C’est le cas notamment de Pelé (Cosmos de New York), David Beckham (Los Angeles Galaxy), Thierry Henri (New York Red Bulls), Rafa Marquez (New York Red Bulls), Frank Lampard (New York FC), Didier Drogba (Phoenix Rising)…