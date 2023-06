Hakim Ziyech serait sur le point de joindre l’Arabie saoudite. Chelsea aurait trouvé un accord avec Al Nasser pour faire signer l’international marocain jusqu’en 2026.

« Al Nassr a conclu un accord verbal complet avec Hakim Ziyech pour rejoindre le club », a annoncé dans la matinée le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

« Conditions personnelles convenues. Ziyech signera jusqu’en juin 2026, si tout se passe comme prévu. Accord trouvé également avec Chelsea, en attendant de se préparer, de vérifier puis de signer des contrats. Nous y voilà », a-t-il tweeté.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦

Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.

Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.

Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023