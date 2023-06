Des représentants de la Saudi Pro League sont à Londres cette semaine dans le but de conclure des accords avec plusieurs joueurs de Chelsea. Parmi eux, il y a Hakim Ziyech, particulièrement visé Al Nassr.

La signature d’un accord pour le transfert de Hakim Ziyech à Al Nassr serait imminente. Selon The Telegraph, plusieurs responsables du championnat saoudien sont actuellement à Londres pour recruter des joueurs de la Premier League, principalement auprès de Chelsea.

Alors que Romelu Lukaku a rejeté une offre de l’Arabie saoudite, des négociations sont en cours, et ce à plusieurs niveaux, pour Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Pierre-Emerick Aubameyang, rapporte le journal britannique.

Chelsea bank on Saudi billions as talks continue in London – plus a little transfer round-up #CFC https://t.co/54CnwVxzK8

— Matt Law (@Matt_Law_DT) June 19, 2023