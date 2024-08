Naples se tourne vers Sofyan Amrabat pour renforcer son milieu de terrain, fait savoir l’expert du marché des transferts, Fabrizio Romano.

Le club italien a demandé les conditions pour se pencher sur le cas d’Amrabat, qui est l’une des diverses options envisagées pour le milieu de terrain, rapporte le journaliste sportif italien.

En parallèle, le milieu de terrain écossais de Manchester United, Scott McTominay, reste également une possibilité pour Naples, bien que Manchester United continue de réclamer un package global de 30 millions d’euros. Cependant, l’expert du mercato précise que la priorité pour l’équipe d’Antonio Conte est de recruter un nouvel attaquant.

La décision concernant le renforcement du milieu de terrain est attendue dans les prochains jours, la direction du club italien cherchant d’abord à conclure le transfert de l’attaquant belge Romelu Lukaku, en provenance de Chelsea FC.

