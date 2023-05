Vidéos. Chelsea: très peu titularisé, Ziyech sacré meilleur passeur

Si Chelsea s’est incliné jeudi soir face au Manchester United, Hakim Ziyech, lui, a une fois encore été décisif en livrant une passe précieuse à son coéquipier João Félix. Malgré son faible temps de jeu, l’international marocain a été sacré meilleur passeur des Blues cette saison.

Entré à la 82e minute de jeu du match Manchester United-Chelsea (4-1), l’international marocain a été jeudi soir auteur d’une passe décisive. En offrant à son coéquipier João Félix le ballon parfait, Chelsea a pu inscrire son seul but de la rencontre.

Hakim Ziyech est ainsi devenu le meilleur passeur de son club cette saison, au même titre que Raheem Sterling. Les deux coéquipiers comptent désormais trois passes décisives chacun. Le Marocain n’a pourtant été titularisé que six fois cette saison avec Chelsea. L’international marocain a été aligné douze fois en tant que remplaçant en Premier League. Au total, il n’a disputé que 653 minutes de jeu, contre 1.811 pour son coéquipier Raheem Sterling en championnat.

A la fin du match, une autre scène a attiré l’attention des supporters. Après le coup de sifflet, le Néerlandais Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, s’est empressé de saluer Hakim Ziyech. Les deux hommes se sont connus à l’Ajax Amsterdam où évoluait l’ailier marocain de 2016 à 2020.

Interrogé sur le faible temps de jeu accordé au Marocain chez les Blues, le technicien néerlandais a été limpide: « Oui, il doit jouer! Il doit jouer chaque semaine. Surtout pour un joueur comme lui avec autant de force (…) Doit jouer toutes les semaines ».

Reporter: I Can Imagine that it hurts you to see him(Ziyech) not playing alots

Erik: Yes He Must Play! He needs to Play every week. Such a footballer like him at his Power (Because Hakim is on a age

where you have a lot of strength) Must Play Every Week !pic.twitter.com/EOFNWgrJu7

