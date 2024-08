Fin du suspense pour Soufiane Rahimi. Pisté par plusieurs clubs asiatiques et européens, l’attaquant marocain vient de prolongé son contrat avec son club émirati, rapporte beIN SPORTS.

Malgré les offres alléchantes de plusieurs clubs saoudiens, dont Al-Nassr, l’attaquant de l’équipe nationale Soufiane Rahimi a décidé de renouveler son contrat avec Al-Aïn jusqu’en 2028.

Le club émirati a publié une vidéo sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux, accompagnée de la légende: «Ceux qui pensent à toi ne font que rêver. Rahimi est ici pour rester jusqu’en 2028».

RAHIMI is Here to Stay!🤩📝 pic.twitter.com/gdSAokjAUP — Al Ain FC (@alainfcae_en) August 28, 2024

Après une saison dernière remarquable avec Al-Aïn, Soufiane Rahimi a réalisé une performance historique avec la sélection olympique aux JO 2024 en terminant meilleur buteur du tournoi de football masculin avec 8 réalisations, loin devant ses poursuivants.

L’attaquant a, faut-il le rappeler, marqué dans chacun des matchs du Maroc lors de cette compétition: 2 buts contre l’Argentine, 1 but contre l’Ukraine, et 1 but contre l’Irak en phase de groupes, 1 but contre les États-Unis en quart de finale, 1 but contre l’Espagne en demi-finale, et 2 buts contre l’Égypte lors du match pour la médaille de bronze.

العين يجدد عقد نجمه العالمي « المرعب » سفيان رحيمي بعقد يمتد الى 2028 ✍🏻💜🤩 pic.twitter.com/KUZzJ3Uwtq — نادي العين (@alainfcae) August 28, 2024

Il a ainsi établi un nouveau record en devenant le premier joueur à marquer dans six matchs olympiques consécutifs.

Soufiane Rahimi a rejoint Al-Aïn durant l’été 2021, en provenance du Raja de Casablanca, dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 2,57 millions d’euros pour quatre saisons.