Le club saoudien d’Al-Nassr a réaffirmé son intérêt pour l’international marocain Soufiane Rahimi.

La direction du club émirati d’Al-Aïn a été en contact avec des émissaires d’Al-Nassr samedi dernier pour discuter de la possibilité d’engager l’attaquant de la sélection nationale marocaine.

Cette démarche vise à renforcer l’équipe après sa défaite lors de la Supercoupe saoudienne contre Al-Hilal, ce qui a ravivé les inquiétudes de ses supporters et suscité des interrogations sur la composition de l’équipe, rapportent des sources médiatiques concordantes.

Al-Nassr cherche à recruter Rahimi avant la clôture de la période des transferts, avec l’intention de faire une offre qui satisfera les attentes d’Al-Aïn, qui ne souhaite pas se séparer de son joueur clé, surtout après son rôle déterminant dans la victoire de l’équipe en Ligue des champions d’Asie, notamment contre Al-Nassr de Ronaldo.

Cet intérêt pour le joueur marocain survient également après sa brillante performance avec l’équipe nationale olympique lors des JO de Paris 2024. Des prouesses qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain (PSG), qui a exprimé sa volonté de faire une offre de 8 millions d’euros, ou encore l’autre club saoudien Al-Ittihad.

Après une saison dernière remarquable avec Al-Aïn, Soufiane Rahimi a réalisé une performance historique avec la sélection olympique aux JO 2024 en terminant meilleur buteur du tournoi de football masculin avec 8 réalisations, loin devant ses poursuivants.

Lire aussi: JO 2024. Foot: le Marocain Soufiane Rahimi meilleur buteur incontestable

L’attaquant a, faut-il le rappeler, marqué dans chacun des matchs du Maroc lors de cette compétition: 2 buts contre l’Argentine, 1 but contre l’Ukraine, et 1 but contre l’Irak en phase de groupes, 1 but contre les États-Unis en quart de finale, 1 but contre l’Espagne en demi-finale, et 2 buts contre l’Égypte lors du match pour la médaille de bronze.

Il a ainsi établi un nouveau record en devenant le premier joueur à marquer dans six matchs olympiques consécutifs.

Soufiane Rahimi a rejoint Al-Aïn durant l’été 2021, en provenance du Raja de Casablanca, dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 2,57 millions d’euros pour quatre saisons.