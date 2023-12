Le ministre des Affaires Etrangères et des Expatriés de la République du Yémen, Ahmed Awad Bin Mubarak, a réaffirmé, mardi à Marrakech, la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara.

« Nous réaffirmons notre position soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la marocanité du Sahara, une position ferme que nous exprimons de manière constante », a déclaré Bin Mubarak à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la 6e session du Forum de Coopération Arabo-Russe.

Le ministre yéménite a également mis en avant la solidité des relations historiques entre le Maroc et le Yémen, saluant l’intérêt accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le gouvernement marocain au développement et au raffermissement des liens entre les deux pays.

Bin Mubarak a aussi rappelé la position claire et de principe du Maroc en faveur de l’unité et de la stabilité du Yémen, ainsi que le soutien du Royaume à la légalité constitutionnelle, au Conseil présidentiel et aux efforts de paix dans le pays, fondés sur les référentiels internationaux qui font l’objet d’un consensus.

Il a, d’autre part, souligné la coordination entre les deux pays concernant la majorité des questions régionales, notamment au niveau des organisations internationales.

Relevant que ses entretiens avec Bourita ont porté sur plusieurs positions communes, le ministre yéménite a salué l’intérêt et l’attachement manifesté par le Maroc au dossier humanitaire au Yémen, engendré par la crise politique et le coup d’Etat « terroriste » des Houthis contre la légalité constitutionnelle, apprend-on d’un communiqué du MAE.

Et de poursuivre que la situation actuelle au Yémen confirme la nature des décisions communes des deux pays, ajoutant que ces entretiens ont été l’occasion d’informer » M. Bourita des derniers développements du dossier yéménite et des efforts déployés pour instaurer le processus politique et parvenir à la paix dans le pays à la lumière de ce que connaît la région et des agressions perpétrées dans la bande de Gaza ».

Après avoir noté la convergence des positions des deux pays concernant de nombreuses questions, Bin Mubarak a fait savoir que les préparatifs sont en cours pour la tenue de réunions entre les deux parties afin de procéder à la révision de plusieurs protocoles d’accord, notamment au niveau consulaire, tout en se félicitant de l’organisation au Maroc du Forum Arabo-russe.

Pour sa part, Nasser Bourita a indiqué que le Maroc soutient clairement le Conseil de direction présidentiel du Yémen, tout en émettant le vœu que ce Conseil s’acquitte du rôle de locomotive à même d’assurer la stabilité du pays.

Bourita a rappelé que « les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sont claires pour soutenir le Yémen frère jusqu’à ce qu’il recouvre sa sécurité, sa souveraineté et son unité ».

Et d’ajouter que le Royaume du Maroc soutient le Conseil présidentiel yéménite en tant que seule autorité légitime au Yémen et rejette toute ingérence étrangère et toutes les parties mettant en péril sa stabilité et son unité.

Le Chef de la Diplomatie marocaine a, de même, indiqué que le Maroc met en garde contre « les dangers que représentent les groupes armés illégaux qui opèrent selon des agendas de pays étrangers, et exprime son rejet catégorique de l’ingérence étrangère dans la crise yéménite ».

Lire aussi: Le Forum arabo-russe se tiendra ce mercredi à Marrakech

Le Maroc rejette le soutien extérieur apporté au groupe Houthi, en ce sens qu’il contribue à l’instabilité au Yémen et dans toute la région, notant que les positions du Royaume sont claires à cet égard, a-t-il poursuivi.

Le Royaume du Maroc, note Bourita, accorde une attention particulière au volet humanitaire au Yémen et appelle constamment à la mobilisation arabe et internationale pour faire face à la situation humanitaire critique dans ce pays et qui requiert un règlement politique global et définitif, afin que ce pays frère puisse retrouver sa sécurité et sa stabilité.

Sur le plan bilatéral, Bourita a souligné que le Maroc œuvre pour faciliter l’arrivée et le séjour des étudiants yéménites au Maroc, tout en augmentant le quota de bourses qui leur sont dédiées à 100 bourses, outre des facilités administratives visant à garantir le séjour des étudiants dans de meilleures conditions.

« Nous travaillons actuellement sur l’actualisation du cadre juridique afin qu’il constitue également un levier pour l’établissement de relations bilatérales fortes illustrant la solidité des relations historiques liant les deux pays », a conclu le ministre des Affaires étrangères.