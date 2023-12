Dans la première partie de cette interview exclusive accordée à H24info, l’ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin, s’attarde sur la position du Royaume-Uni vis-à-vis de la question du Sahara marocain et fait un tour d’horizon des marches à suivre pour consolider la coopération entre les deux pays.

H24info: Après la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara en décembre 2020, plusieurs observateurs estimaient qu’elle était le prélude à une reconnaissance britannique?

Simon Martin : C’est une question de la plus grande importance pour nous. Il existe un processus onusien pour résoudre ce différend et nous le soutenons pleinement. D’ailleurs, nous avons réaffirmé notre engagement à ce processus au sein de notre dialogue stratégique cette année ici à Rabat.

De même, nous soutenons les efforts de l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies et nous étions ravis de voir sa visite au Maroc et dans la région cette année. À ce propos, nous félicitons les efforts de tous les gouvernements et surtout du gouvernement marocain pour faciliter cela.

Pour nous c’est clair : dans quelle mesure les gens concernés par ce différend vont bénéficier, à longue durée, d’une résolution convenue par toutes les parties. Et c’est pour cette raison que nous tenons à utiliser notre position au sein de l’ONU et tous les outils pour aider dans la recherche d’une solution qui va profiter à la région énormément.

Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour renforcer davantage ce rapprochement de plus en plus notable dans les relations entre les deux pays ?

Nous profitons de pas mal de chantiers. On a déjà abordé la question du commerce et du tourisme qui sera au cœur de notre relation. Je suis certain que cela va continuer à enrichir nos relations. Aussi le secteur éducatif, où l’on voit pas mal de croissance dans nos échanges, ainsi que le secteur culturel.

Et quid du partenariat dans le domaine sportif ?

En pensant au futur, j’ai hâte de voir un partenariat concernant le sport et, surtout, le football, avec l’organisation de la CAN en 2025 et, chez nous, l’Euro en 2028 et, bien sûr ici au Maroc, la couronne : la Coupe du monde 2030. Nous avons acquis beaucoup d’expérience avec les Jeux olympiques 2012 et nous avons beaucoup à partager, notamment dans le développement des infrastructures.