Dans son rapport annuel sur la traite d’êtres humains dans le monde, le département d’Etat américain a mis en avant « les efforts considérables » du Maroc pour combattre et prévenir ce phénomène.

« Le gouvernement a fait preuve d’efforts globalement croissants », lit-on dans l’édition 2023 du rapport présenté, jeudi à Washington, par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Le document met en avant l’adoption par le Maroc du Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 2023-2030 ainsi que du mécanisme national de renvoi pour les victimes de traite des êtres humains. Il relève aussi les actions visant notamment « l’amélioration des efforts de collecte de données » et « la ventilation des cas de traite et de trafic ».

Today we released the 2023 Trafficking in Persons Report. At its core, the #TIPReport is a tool. It gives us an opportunity to assess how far we’ve come in our fight to #EndHumanTrafficking and how we can improve, even here in the U.S. Read it here: https://t.co/L7hdqnyRaT pic.twitter.com/5H7tm9T6R6

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 15, 2023